Novasemente apurada para as meias-finais

Num play-off que o Sporting CP conseguiu levar até o terceiro jogo, a Novasemente conseguiu superiorizar-se e no sábado à noite, com o Pavilhão Napoleão Guerra completamente cheio, conquistou a última vaga nas meias-finais da Liga Placard.

Depois de ter perdido o primeiro jogo nos penalties, já em sua casa, a Novasemente venceu por 3-1 a segunda partida e por 5-1 o jogo decisivo que, apesar dos números, não foi fácil.

Num jogo muito equilibrado o primeiro golo só surgiu a meio da primeira parte. Na marcação de um canto Lídia Moreira conseguiu o primeiro para a turma da casa. Sporting e Novasemente ameaçaram a baliza adversária, mas não houve mais golos até ao intervalo.

Com 4’ da segunda parte, Lídia roubou a bola na sua área e levou até ao campo adversário onde serviu Júnior para o 2-0. Numa fase onde conseguiu algum ascendente, o Sporting reduziu com autogolo de Joana Moreira, mas já com metade do segundo tempo jogado, Lídia aproveitou da melhor forma um passe longo e fez um golaço.

O Sporting teve oportunidade de reduzir por Kika, mas esta mandou ao lado e a Novasemente ganhou ascendente, com Joana Moreira a fazer o 4-1 e Carol Rocha a fechar o marcador em 5-1.