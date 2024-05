Novasemente cai à terceira

Na meia-final da Liga Placard, a Novasemente levou o play-off até ao terceiro jogo mas caiu em casa do Ala Nun’Alvares, tendo perdido a terceira partida por 3-0.

No terceiro encontro entre as duas formações, o Nun´Álvares, a jogar em casa, garantiu a passagem com golos de Ana Pires, Taninha e Cátia Morgado.

No primeiro jogo desta meia-final, o Novasemente vencera por 3-2 a jogar na Nave de Espinho, e, no segundo, o Nun´Álvares, em Fafe, impôs-se por 6-4.

Ao vencer, o Nun´Álvares garantiu a passagem à final da Liga Feminina Placard, onde encontrará o já qualificado SL Benfica que já tinha reservado o seu lugar na final ao vencer, duas vezes, por 4-1, o Santa Luzia FC.

A final será disputada ao melhor de cinco, com jogos a 18 e 26 de maio, 2, 8 e 15 de junho, caso seja necessário.