Novasemente campeã

Depois de há duas semanas terem garantido a ambicionada subida de divisão, os seniores masculinos da Novasemente conquistaram este sábado o título de campeões da II divisão ao vencerem o segundo classificado e também promovido ARC Assistência, em Águeda por 4-5, num jogo de fortes emoções.

O jogo foi fora, mas a festa foi grande quando a equipa da Novasemente ergueu o troféu entregue por Ilídio Resende, diretor da Associação de Futebol de Aveiro. O técnico Miguel Pinho dedicou o título aos jogadores e o capitão Dércio, elogiou os adeptos que continuaram a celebrar na chegada a Anta, com fogo de artifício e muita festa.

O Sp. Silvalde ganhou ao Always Young por 3-4 e garantiu o primeiro lugar do grupo, disputando sábado, às 21h, na Nave, a primeira mão da final da Taça Complementar, com o Barrô.