Novasemente com arranque vitorioso

Depois do apuramento para a fase de subida na II divisão do distrital de futsal, a Novasemente arrancou da melhor forma nesta nova etapa ao vencer no Pavilhão Napoleão Guerra a equipa B do Gafanha por 3-1, dividindo agora o primeiro lugar da tabela classificativa com o Clube Albergaria que ganhou em casa perante o Gião.

A jogar em casa, a Novasemente fez questão de arrancar da melhor forma no ataque à subida de divisão, vencendo com golos do número 10 Gabi e do capitão Dércio que bisou na partida.

Entretanto, o reforço Carlos Filipe, que veio da ACR Vale Cambra, também já alinhou no jogo de sábado e mais novidades poderão surgir esta semana, uma vez que a equipa de Anta pretende atacar com tudo o objetivo de subir ao Campeonato Grande Hotel Luso e de conquistar o título de campeão da II divisão distrital.