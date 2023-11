Novasemente continua no pódio

Este sábado realizaram-se os encontros referentes à 8.ª jornada da Liga Feminina Placard.

O SL Benfica venceu a Novasemente/Cavalinho, no Pavilhão Napoleão Guerra, em Anta, num jogo entre o primeiro e o terceiro classificados.

As águias triunfaram por 5-0 e mantiveram o registo 100% vitorioso, enquanto que as antenses averbaram a sua segunda derrota do campeonato, embora continuem no terceiro lugar da tabela classificativa, uma vez que o FC Águias Santa Marta registou uma vitória forasteira, tendo triunfado por 3-1, no reduto do Futsal Feijó/Metaseguros, impedindo que esta ameaçasse a posição da equipa antense.

Entretanto, também se registou emoção da Liga Feminina Placard no feriado de quarta-feira, com a realização de seis encontros, a contar para a 7.ª jornada.

A Novasemente viajou até ao pavilhão de Gondomar e saiu vitoriosa de uma partida renhida, por 2-0.

Na próxima jornada a Novasemente vai a casa das Águias de Santa Marta, onde joga pelas 19 horas de sábado, regressando a casa a 18 de novembro, quando recebe o Sporting..