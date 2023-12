Novasemente e Sp. Silvalde vitoriosos

Este fim-de-semana, a 8ª jornada do distrital da II divisão de futsal decorreu da melhor forma para as equipas espinhenses, com a Novasemente a vencer em casa o Fundo de Vila por 6-1 e o Sporting de Silvalde a regressar às vitórias em casa da AD Casal (3-5).

A partida disputada pela Novasemente no pavilhão Napoleão Guerra não teve discussão e os três pontos permitem que continue na perseguição ao líder, Gião, que também venceu, perante o último.

Quanto ao Sporting de Silvalde, Amaral marcou o primeiro e Ramiro foi o herói da partida ao converter os outros quatro. Ao intervalo os silvaldenses venciam por 1-3, mas com 3-4 tremeram e apesar do 3-5, a tranquilidade só chegou com o apito final.