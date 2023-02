Novasemente eliminada pelo Benfica

A Novasemente foi eliminada da Taça da Liga nas meias-finais por um Benfica inspirado que venceu por 3-0 com golos de Fifó aos quatro minutos, Janice Costa aos 18 e Inês Fernandes, já na segunda parte, aos 33 minutos.

Numa partida em que as águias foram superiores e construíram a vantagem ainda no primeiro tempo, a Novasemente sentiu dificuldades em reagir e perdia por 2-0 ao intervalo. Na segunda parte mantiveram-se as dificuldades das antenses e seria o Benfica a voltar a marcar, fixando o resultado nos 3-0 finais.

Jogaram pela Novasemente: Vanessa Carvalho, Nancy Freitas, Andreia Marques, Margarida Carvalho e Joana Moreira. Jogaram ainda, Carolina Rocha, Lídia Moreira, Catarina Lopes, Diana Monteiro, Ângela Sousa e Marina Sousa. Treinador: Ricardo Rodrigues.

Com este resultado, a formação lisboeta apurou-se para a final, disputada contra a equipa nortenha do Nun’Alvares que bateu o Sporting por esclarecidos 6-2 na outra meia-final. A partida da final continuava estava a decorrer à hora de fecho desta edição.

Fotografia de arquivo