Novasemente empata com Dínamo Sanjoanense

Na partida da segunda jornada do distrital de iniciados de futsal, a Novasemente recebeu o Dínamo Sanjoanense tendo a partida, muito disputada, acabado empatada a duas bolas.

Na primeira jornada, a equipa antense deslocou-se ao reduto da Juventude de Fiães que goleou por seis bolas sem resposta. O Dínamo folgou na primeira jornada.

A Novasemente disputa o distrital de futsal com Dínamo Sanjoanense, FC Mozelos, CD Arrifanense, Lusitânia de Lourosa, Juventude de Fiães, FC Arouca, AD Couto Mineiro Pejão e ACD Gião.

Com uma competição com nove equipas, na jornada 3 o clube espinhense está de folga, apenas voltando a jogar a 23 de outubro, em casa do Lusitânia de Lourosa, com o jogo marcado para as 16 horas, no Pavilhão da Escola EB 2,3 de Lourosa.