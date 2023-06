Novasemente/Feel Free com quatro pódios

A Novasemente/Feel Free de Santa Maria da Feira obteve quatro pódios no passado dia 17 de junho, em mais uma edição do Portugal GrandSlam, a maior competição de jiu-jitsu realizada no norte do país. O evento realizou-se no Pavilhão Municipal de Pedrouços 13 e estiveram em prova nove atletas da equipa Novasemente/Feel Free, orientada pelos professores e faixas pretas da modalidade Carlos Marques e Luís Maricato.

Quatro lutadores conseguiram alcançar as medalhas nas respetivas categorias. Pela primeira vez a competir na faixa Azul, José Carvalho foi vice-campeão em Master -70Kg, enquanto Fábio Almeida e Ivo Henriques, este último a fazer a sua estreia em competição, conseguiram também alcançar a prata, nas categorias de faixa Branca, Adulto -94,3Kg e Adulto, -64Kg, respetivamente. António Carneiro conseguiu também um lugar no pódio, neste caso em terceiro lugar, faixa Azul, Adulto -88 Kg.

Dos restantes atletas, Osvaldo Silva competiu pela primeira vez em faixa Roxa, Adulto -70Kg, Bohdan Dzyruk em faixa Azul, Master 1 -82Kg, Vítor Martins e Francisco Teixeira em faixa Branca, Adulto -76Kg, e João Cerqueira em faixa Branca, Adulto -70 Kg. Apesar de não terem chegado ao pódio, todos os atletas conseguiram boas performances. Vítor Martins e Francisco Teixeira acabaram mesmo por se enfrentar nos oitavos de final da categoria.

Terminada a jornada no Norte, a Novasemente GD/Ginásio Feel Free SMF aponta o foco para o Open Nacional, que irá acontecer em dezembro, sendo que a Federação Portuguesa de Jiu-Jitsu Brasileiro irá anunciar brevemente uma nova prova oficial, que irá ocorrer em Lisboa no dia 30 de setembro. Está garantido também que em fevereiro de 2024, uma competição federativa de jiu-jitsu será organizada novamente no norte do país