Novasemente ficou a dois pontos do título

Após a decisão do Conselho de Disciplina sobre o jogo da jornada anterior, entre Leões e Novasemente, interrompido aos 93 minutos, em que foi atribuída derrota à Novasemente, a equipa antense sabia que tinha de ganhar o seu jogo e esperar pelo resultado dos Leões para ainda conseguir chegar ao título, depois de ter estado na frente da tabela durante boa parte do campeonato. A entrada no jogo não foi fácil e a primeira parte foi equilibrada, com o marcador a registar um empate a uma bola ao intervalo, mas na segunda parte a turma da casa puxou dos galões e goleou o Desportivo da Ponte de Anta que, com um banco muito curto, só conseguiu marcar outra vez, registando-se 7-2 no placard final. Apesar da vitória, os Leões Bairristas ganharam o seu jogo e a Novasemente é vice-campeã. O Desportivo ficou em nono lugar.

Com o terceiro lugar garantido, a Juventude da Estrada defrontou o quinto classificado, Cantinho da Rámboia que perdeu, com alguma polémica, a final da Taça Associação, com a Novasemente, no passado fim-de-semana. A primeira parte da última partida do campeonato foi equilibrada, mas, sem banco e depois de ter ficado reduzida a dez elementos por lesão de um dos seus jogadores ,aos 15 minutos da segunda parte, a Juventude da Estrada deixou de conseguir travar o ímpeto do Cantinho, que passou a dominar a partida e marcou por três vezes, por Rodrigo Félix, Marcos Arruda e Fábio Guedes.

Na última jornada do campeonato, os Magos de Anta receberam, no Complexo Desportivo de Cassufas, a Quinta de Paramos e acabaram a perder por três bolas sem resposta. A Quinta de Paramos entrou bem e já ganhava por 1-0 ao intervalo, vantagem que alargou com mais dois golos na segunda parte. Os marcadores foram Diogo Ramos, que bisou na partida e Manuel Costa.

No final do campeonato, a Quinta de Paramos garantiu o quarto lugar na tabela classificativa, enquanto que os Magos de Anta ficaram na sétima posição.

Na última jornada do campeonato, a Associação de Esmojães foi ao Complexo Desportivo de Paramos vencer os locais dos Águias por 2-1, resultado que não provocou qualquer alteração na tabela classificativa, com a associação a acabar a sua prestação na oitava posição e a descer de divisão e os Águias a manterem-se de primeira, com o sexto lugar. Nesta última partida, o marcador de serviço pela turma da casa foi Joel Vieira. Pela Associação marcaram o capitão, José Carlos Silva e João Pereira.