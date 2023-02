Novasemente ganha em casa do terceiro

A Novasemente/Cavalinho deslocou-se a casa do terceiro classificado, Santa Luzia FC, onde venceu por esclarecidos 6-2, conquistando três pontos que consolidam a sua quinta posição.

As antenses entraram no jogo pratiamente a ganhar com o golo madrugador de Catarina Lopes, logo aos dois minutos. A turma da casa respondeu, mas Lídia Moreira e Ângela Sousa levaram a Novasemente a vencer por 1-3 para o intervalo.

Na segunda parte Carolina Rocha alargou a vantagem das visitantes, o Santa Luzia ainda respondeu, por Pholyana Silva, mas Nancy Mercedes fixou o resultado, favorável às antenses, no 2-6 final.

No próximo fim-de-semana o campeonato pára para a disputa da quinta eliminatória da Taça de Portugal, com a Novasemente a receber o GCR Nun’Alvares, no sábado, pelas 18 horas, no Pavilhão Napoleão Guerra.

O campeonato regressa no dia 18 com a receção ao Feijó.