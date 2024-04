Novasemente garante subida à primeira; Silvalde com primeira derrota na Taça Complementar

Na fase de subida da II divisão distrital de futsal, a Novasemente conseguiu uma importante e suada vitória em casa do vizinho Gião, por 4-5, mantendo a liderança na tabela classificaiva. Mas a distância pontual para o terceiro classificado, com dois jogos por disputar, dita a subida à I divisão de Novasemente e Assistência.

Na Taça Complementar, em partida disputada frente a um adversário direto, o Sporting de Silvalde perdeu por 2-3, primeira derrota desta fase.

Os silvaldenses entraram melhor e marcaram logo aos 3’ por Tiago Costa, só que a turma visiante respondeu e o jogo foi empatado para o intervalo. O Telhadela passou para a frente no abrir da segunda parte, os silvaldenses ainda conseguiram novo empate com o bis de Tiago Costa, mas aos 38 minutos surgiu o golo da vitória do Telhadela, numa recarga, a boa defesa de Gonçalo.