Novasemente luta pela final

Mesmo a jogar na Nave, devido à realização de um evento no Pavilhão Napoleão Guerra, a sua habitual casa, o Novasemente conseguiu um brilhante triunfo por 3-2 sobre o Nun’Álvares no arranque das meias-finais da Liga Feminina Placard.

Na partida jogada na noite de sexta-feira, o Novasemente entrou da melhor maneira e Carolina Rocha adiantou a formação da casa no marcador com golo aos 12 minutos, só que Mariana Marques empatou o jogo a cinco do intervalo.

Já na segunda parte, Ana Azevedo operou a reviravolta para a equipa de Fafe, com um golo aos 27 minutos, antes de Catarina Lopes restabelecer a igualdade dez minutos depois, aos 37.

Com as emoções ao rubro, o golo que deu a vitória ao Novasemente chegaria a quatro segundos do fim, num remate certeiro de Lídia Moreira.

Com uma importante vitória perante o segundo classificado da Liga na fase regular, a equipa antense desloca-se agora a casa do adversário para a segunda partida (o play-off decide-se ao melhor de três) marcada para as 19 horas de 5 de maio.

Na outra partida das meias-finais o SL Benfica está em vantagem tendo vencido o Santa Luzia, por 4-1.