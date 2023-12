Na 13ª jornada da Liga Placard a Novasemente recebeu a UA Povoense no pavilhão Napoleão Guerra vencendo de forma esclarecida por 6-2, com golos de Marta Teixeira, Lara Neves, Mariana Torres, que bisou, Lídia Moreira e Carolina Rocha. No próximo fim-de-semana a partida é em casa do Nun’Alvares que está agora em segundo.