Novasemente volta a ganhar ao Benfica

Depois de ter vencido o SL Benfica nas meias-finais da Final Four da Taça da Liga, a Novasemente voltou a ganhar, desta feita no reduto das águias, impondo-lhes a primeira derrota na Liga Feminina Placard, por 4-3

A formação lisboeta marcou primeiro e chegou a ter uma vantagem de 3-1 na segunda parte, mas o Novasemente conseguiu operar a reviravolta no marcador, com golos de Martinha (10’), Catarina (36’ e 39’) e Carolina Rocha (37’). Os golos do Benfica foram de Fifó (5’ e 7’) e Maria Pereira, aos 27’.