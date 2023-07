Órgãos sociais do CD Feirense tomam posse para mais quatro anos

Tendo como palco o relvado do Complexo Desportivo Rodrigo Nunes (a pedido do próprio Presidente), ocorreu, no passado dia 6 de julho, a Assembleia Geral do Clube Desportivo Feirense, sessão na qual os novos corpos sociais e o Conselho Geral tomaram posse para mais um quadriénio, até 2027. Celestino Portela prossegue para mais um mandato na presidência do Conselho Geral, ao passo que o presidente da Direção, Rodrigo Nunes, avança para o terceiro (e provavelmente último) mandato.

Entretanto, a SAD Feirense apresentou novo treinador e reforços para 2023-24.

Leia a reportagem, completa sobre a assembleia feirense, mas fique também a conhecer as novidades sobre a equipa sénior e a preparação para a nova época, na edição impressa do Jornal N.