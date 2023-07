“Os Arrifanenses” querem voltar à glória em ano de vigésimo aniversário

Filipe Oliveira está ligado ao clube “Os Arrifanenses” FC desde o dia um. A 26 de março de 2004, em vésperas de Portugal receber pela primeira vez o campeonato europeu de futebol, “um grupo de amigos” juntou-se, “por carolice”, e fez nascer um dos atuais três representantes da freguesia de Arrifana no Campeonato INATEL do distrito de Aveiro. Perto de fazer 20 anos o clube quer assinalar a data com uma festa. De preferência a de campeões.

(…) Atualmente a equipa realiza os seus treinos e jogos em casa no campo do Clube Desportivo Arrifanense. Os encargos são consideráveis e os apoios nem sempre fáceis: “Arrifana tem muitas associações. A Junta quase que não pode ajudar nenhuma, porque depois as outras associações queixam-se de que não são apoiadas”, afirma Filipe Oliveira.

Desta forma, o clube angaria os fundos para as suas atividades através das vendas de comes e bebes na sede e, principalmente, no Festival das Coletividades da freguesia: “O apoio da Junta consiste no Festival das Coletividades. É a nossa grande fonte de rendimento.” Perante este cenário, “Os Arrifanenses” pensaram numa solução engenhosa: eventos de stand-up comedy. Desde então, já levaram ao Auditório de Milheirós de Poiares nomes como Miguel 7 Estacas, João Seabra ou Joel Ricardo Santos.

(…) Em 2024, o clube vai celebrar os vinte anos de atividade: a época 2023-24 é, deste modo, especial e está a ser preparada como tal, de olhos postos no troféu de campeão: “Fazemos vinte anos, por isso queremos ficar, pelo menos, nos dois primeiros lugares.” Na temporada que terminou, o clube não chegou à fase final, tendo-se ficado pelo terceiro posto: “Este ano tivemos muitas lesões. Isso prejudicou-nos na fase final do campeonato. Depois de sabermos que já não tínhamos hipóteses de chegar ao segundo lugar, acabamos por descomprimir e não ganhar mais nenhum jogo”, revela o responsável.

Leia a entrevista na íntegra no caderrno especial sobre Arrifana na edição impressa do jornal N.