Os clubes avançam na parceria

Está acertada mais uma ‘valência’ na parceria estabelecida entre o FC Cortegaça e o Florgrade FC – os jogadores da equipa de juniores do Cortegaça passam a usufruir da possibilidade de treinarem pela equipa de seniores do Flrograde.

O acordo ficou selado há dias e o momento ficou assinalado para a posteridade em fotografia que junta elementos afectos às duas estruturas. Para o FC Cortegaça, trata-se “de mais um importante passo nas sinergias criadas entre o FC Cortegaça e o Florgrade FC”.

Com esta adenda à parceria estabelecida há um ano entre os dois clubes, os atletas da equipa de juniores do Cortegaça passam a ter a oportunidade de trabalharem em ambientes competitivos mais favoráveis ao desenvolvimento das suas capacidades podendo competir com as cores da Florgrade FC no contexto sénior.

Saiba mais na edição impressa.