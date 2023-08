‘Os Tigres’ campeões na Nazaré

O clube espinhense ‘Os tigres’ marcou presença, no último fim-de-semana de julho, no areal da Nazaré onde se disputaram as finais nacionais dos escalões de formação de sub-14, sub-16 e sub-18, masculinos e femininos.

Com várias dezenas de atletas dentro de campo e muitos apoiantes a encherem as bancadas, a Nazaré foi espinhense, com a conquista do título nacional masculino nos três escalões em competição, a equipa feminina de sub-18 subiu ao segundo lugar do pódio. As sub-14 ficaram em sexto e as sub-16 em quinto lugar.