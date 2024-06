Os Tigres são campeões europeus

A equipa sénior masculina de Andebol de Praia da Escola de Formação de Espinho, Os Tigres, sagrou-se no dia da cidade de Espinho (16 de junho) Campeã Europeia na EBT Finals 2024, em Lacanau, França. É a segunda vez que uma equipa portuguesa conquista a medalha de ouro na competição.

Na final, um jogo emocionante acabou com a vitória dos espinhenses perante os espanhóis do Salazones Herpac BMP Barbate por 2-0 (27-24 e 22-21), encerrando uma caminhada brilhante em que os’ Os Tigres mostraram sangue-frio para levar a melhor sobre todos os adversários.

No jogo decisivo, Vítor Pinhal abriu o marcador, seguindo-se empates sucessivos, com grande equilíbrio entre as formações, com ligeira liderança da equipa portuguesa.

O conjunto luso manteve-se focado e saiu vencedor da primeira metade (27-24), continuando a dominar no segundo set em que coube a Julio Garcia desempatar (22-21), trazendo o título para Portugal.

Foto: Kolektiff images/EBT