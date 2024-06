João Machado tem 32 anos é formado em educação física e desporto e é treinador nos escalões de formação do CD Feirense há onze anos. Esta época alcançou o ‘triplete’ com a equipa de sub-13 (futebol 9), conquistando o campeonato distrital, a Taça de Aveiro e a Supertaça.

Como é que foi alcançar estes resultados?

Este não foi um trabalho de uma só época. Começou tudo no futebol de 7, acompanho esta geração desde essa altura: traquinas A, benjamins B, benjamins A, infantis B e infantis A. Este é um trabalho de cinco anos, em que todos os atletas, os que estavam e os que entraram, foram crescendo, terminando esta fase (futebol 9) da melhor maneira. É sempre bom chegar ao final de uma etapa e ganhar tudo o que havia para ganhar na época. Significa que o trabalho foi bem feito e que valeu tudo a pena.

Considera importante o acompanhamento do treinador ao longo do tempo, para o crescimento dos atletas?

Sim considero, mas falando de formação também acho importante que os miúdos possam ter outras experiências, conhecendo outros treinadores, porque cada treinador tem a sua forma de trabalhar, a sua forma de treinar e estar e é muito enriquecedor para os miúdos passarem por diferentes experiências.

O campeonato de sub-13 tem bastantes equipas e muita competitividade.

Foi um campeonato difícil com quatro ou cinco equipas a lutarem até ao fim para conquistarem o título, o que valorizou o que conseguimos. No ano anterior esta mesma equipa ficou em segundo lugar no campeonato, perdeu a final da Taça, perdeu a final da Supertaça, os miúdos podiam ter desanimado, mas isso não aconteceu, nunca desistiram e esta época foram primeiros em tudo. Os títulos foram mérito dos atletas, que nunca baixaram a cabeça e continuaram a trabalhar. Traçamos objetivos com os quais todos concordaram, fomos atrás deles, trabalhamos para isso e conseguimos conquistá-los. Isso é muito mérito deles.

