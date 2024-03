Ouro e prata na Ginástica Para Todos

A manhã do último domingo, 24 de março, acolheu no Complexo Municipal de Ginástica da Maia, o Gym For Life Regional. A prova contou com a presença de 13 clubes que incluíram cerca de 400 ginastas.

Foram 21 as coreografias em competição, tendo o Clube A4 conseguido alcançar duas Menções de Prata (Acrogym e Gymkids) e duas Menções de Ouro com a classe de Acrogroup e Totalgroup.

Da comitiva do clube de Santa Maria da Feira fizeram parte 65 ginastas, sob o comando dos treinadores Rita Azevedo, Rita Veloso, Matilde Vidinha, Ricardo Ribeiro, Matilde Lopes e Mariana Santos.

O próximo desafio está marcado para dia 25 de abril, em Odivelas, com o Gym For Life Nacional.