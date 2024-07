Ovarense: capitães renovam

Os capitães, Nuno Morais e Rodrigo Soeiro são os primeiros nomes anunciados para a versão 2024/25 da equipa sénior masculina do Basquetebol da Ovarense.

“Nuno Morais e Rodrigo Soeiro, homens da casa, seguirão de preto e branco e serão os capitães da equipa, assegurando que os valores do nosso Clube continuarão presentes no balneário e dentro de campo”, revelaram os vareiros nas suas redes sociais.

Após a notícia da renovação de João Tiago Silva e sua equipa técnica, e da saída do ex-capitão da Ovarense, Cristóvão Cordeiro, que terminou a carreira no fecho da última época, a Ovarense garante assim a permanência de dois jogadores da casa, visando manter a mística vareira na próxima temporada que tanto público tem atraído às bancadas da Arena de Ovar.

Entretanto, o novo plantel da Ovarense deverá ser anunciado nos próximos dias.

