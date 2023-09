Ovarense com chapa 5 sem acelerar

Em jogo realizado à porta fechada (cumprimento de castigo), a Ovarense despachou um débil Canedo por 5-1. O trio da frente voltou a estar endiabrado: Sala fez um hat-trick, Everton marcou e Semedo assistiu; o lateral Maurício também fez o gosto ao pé.

Quanto ao jogo, começou mais repartido, com as equipas ainda a ajustar posicionamentos. Aos 15’, Sala fez o primeiro de três golos num remate à meia-volta na pequena área. A resposta do Canedo não tardou: Kaba, um dos mais inconformados dos visitantes, fez uso da sua potência para rematar cruzado sem hipóteses para Renato. A partir daqui a Ovarense foi avolumando o placard, transformando em golo a maioria dos ataques. Primeiro por Sala aos 31’ (livre direto para o lado do guarda-redes) e depois por Everton aos 40’ (disparo de primeira em jeito). 3-1 ao intervalo.

Na segunda parte, Kaba dispôs de uma boa chance para reduzir, mas falhou isolado. Logo de seguida, Sala completou o hat-trick assistido por Semedo após recuperação de bola no último terço do terreno. E ainda antes da hora de jogo, aos 57’, Maurício cavalgou pela direita, ultrapassou o opositor direto e disparou rasteiro (culpas para o guarda-redes do Canedo). Com o resultado feito, ambas as equipas baixaram o ritmo de jogo e o placard não voltou a mexer.

A Ovarense soma assim duas vitórias em dois jogos e nove golos apontados, num início de sonho para a equipa de Cajó. Na próxima jornada, os alvinegros deslocam-se a sul, onde vão medir forças com o primodivisionário JuveForce, no Campo José Maria Neto, em Vagos.