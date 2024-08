Ovarense com plantel quase fechado

Com o sorteio da liga Betclic já efetuado, a competição só arranca a 5 de outubro, mas as equipas começam a alinhar os seus jogadores, com o basquetebol da Ovarense a assumir a liderança na preparação, revelando renovações e contratações.

A equipa vareira anunciou quatro reforços de uma assentada durante a passada semana, depois de já ter anunciado a renovação de oito atletas que vão continuar sob a liderança do técnico João Tiago Silva.

Todas as quatro caras novas têm experiência na elite do basquetebol nacional, são elas: Alexander Thompson, Delaney Blaylock, Moussa Kone e Lual Rahama.

Alexander Thompson de 29 anos, poste norte-americano que representou o Lusitânia em 2021/22, vem do Slavia de Praga para a posição 4.

Delaney Blaylock, base norte-americano de 27 anos que representou o CD Póvoa em 2021/22, chega do Apollon Patras para a posição 2.

Moussa Kone, poste costa-marfinense de 31 anos, representou o Portimonense na última época e vem para a posição 5.

Lual Rahama, de 25 anos, extremo norte-americano que representou o Lusitânia em 2023/24 vem para a posição 3.

Anteriormente foi anunciada a continuidade dos capitães Nuno Morais e Rodrigo Soeiro, mas a Ovarense também comunicou aos seus adeptos que Antonio Woods, Gustavo Teixeira, Rúben Sona, Miguel Valente, Jonathan Silva e Francisco Miguel vão permanecer no plantel de 2024/2025. Os quatro primeiros atletas mencionados vão continuar a ser opções na posição de base, enquanto Francisco e Jonathan seguem o mesmo caminho, mas no posto específico de extremo e poste, respetivamente.

Quanto a Jeremiah Bailey, um dos jogadores que mais contribuiu para o excelente final de época da Ovarense Basquetebol, não fica em Ovar para a próxima época, seguindo para o Sporting. Foi o próprio norte-americano a anunciar nas redes sociais que está de saída, aproveitando para deixar palavras de gratidão, sublinhando a “experiência e as lições sem preço” que aprendeu em Ovar.

Desta forma, o plantel comandado por João Tiago Silva está praticamente fechado para a próxima época, faltando apenas ocupar três vagas

Recorde-se que a turma de Ovar começa o seu trajeto na Liga Betclic diante do CA Queluz, a 5 de outubro. Seguem-se, depois, três jogos consecutivos diante dos seus adeptos: com AD Galomar (12 out.), Galitos (19 out.) e Benfica (26 out.), primeiro jogo da Taça Hugo Santos, onde a Ovarense disputa o Grupo A.

Foto: Ovarense – Basquetebol