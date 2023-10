Ovarense começa a vencer na Taça Hugo dos Santos

Num duelo emocionante, a Ovarense suplantou (92-91) o CD Póvoa ESC ONLINE na Arena de Ovar, após prolongamento.

A formação poveira, ainda no primeiro quarto, chegou a ter 11 pontos de vantagem, e até aos derradeiros 10 minutos esteve quase sempre na dianteira, apesar do permanente equilíbrio.

A imprevisibilidade tomou então conta do jogo. Um lançamento certeiro de dois pontos de Clyde Trapp Jr, a um segundo do final, empatou o marcador a 83 pontos para o Póvoa e levou a questão para tempo extra.

O rumo dos acontecimentos não se alterou, e o prolongamento foi impróprio para cardíacos, com as equipas a alternarem na liderança do resultado. Cinco pontos consecutivos para a Ovarense acabaram por decidir o vencedor, numa partida em que os vareiros conquistaram 45 ressaltos e fizeram 26 assistências. Relativamente ao Póvoa, o seu jogo exterior deu nas vistas (11 triplos em 30 tentativas).

Nos visitantes, Otto Steger esteve intratável (22 pontos com eficácia acima de 40% de 3 pontos e acima de 50% de 2). Efe

Odigie, com 35 pontos e 14 ressaltos, esteve em grande nível na Ovarense.