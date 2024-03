Ovarense continua a ganhar no Marques da Silva

A Ovarense continua a sua invencibilidade no Marques da Silva (11 vitórias e 4 empates esta época) ao derrotar o aflito Mansores por 1-0.

Num encontro em que Fandinho substituiu Guga na escalação inicial, a equipa de Christian Castillo demorou para carburar: Semedo não esteve em dia sim e foi bem vigiado pelos centrais, ao passo que Everton foi ameaçando mais através da bola parada. A melhor ocasião da primeira parte pertenceu a Boateng, com um remate frouxo defendido por Daniel Reis. O zero a zero ao intervalo denotava um jogo de intensidade.

Na segunda parte, Everton, de livre direto, primeiro enviou um tiro em cheio à trave e depois obrigou o guardião a aplicar-se, e a pressão ovarense começou a ser mais incisiva. O golo acabou por chegar já na última meia hora: Julian Cardozo, entrado aos 60’, percorreu uns 25 metros em condução e, à entrada da área, desviou a bola de Reis com um remate em arco, pleno de intenção e classe, com a bola ainda a bater no poste.

Com este resultado e a conjugação de outros desta jornada, a Ovarense permanece em boa posição de disputar o acesso à Taça de Portugal pela via do vice-campeão distrital.