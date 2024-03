Ovarense faz suar o Benfica

O Benfica levou a melhor (79-87) no reduto da Ovarense, numa partida complicada para os encarnados.

As “águias” lideraram o resultado durante grande parte do encontro, mas o seu avanço nunca entrou na casa dos dois dígitos, o que diz bem da réplica dada pelos vareiros. A Ovarense aproximou-se do Benfica por mais do que uma vez e chegou a estar a apenas um ponto de distância (74-75) a 3:25 do soar da buzina.

Num encontro em que os vários indicadores estatísticos se equivaleram na sua maioria, acabou por ser a quase perfeição das águias na linha de lance livre (95% contra 81% dos alvinegros) e o maior acerto da linha de 3 pontos (33% contra 24%) a pender a balança para os visitantes. Ambas as equipas apostaram numa estratégia ofensiva muito direcionada para o tiro exterior em zonas frontas e a 45 graus, mas os atiradores de serviço não estiveram num dia sim, acabando por ter de se agarrar mais às faltas no ato de lançamento exterior ou após penetração.

Os campeões nacionais resistiram à curta vantagem e somaram dois pontos, num jogo em que marcaram nove triplos, sem esquecer 20 lances livres convertidos num total de 21 e 38 ressaltos. Aaron Broussard, base norte-americano, com 25 pontos, deu nas vistas no emblema da Luz.

Os donos da casa, protagonistas de 19 assistências, tiveram no poste de 24 anos Efe Odigie (22 pontos e 6 ressaltos) a sua maior figura.

Nas próximas semanas, a Ovarense tem pela frente o vizinho aveiresen Esgueira, por duas ocasiões: a primeira a contar para a Taça Hugo dos Santos (30 de março), a segunda a contar para o campeonato (6 de abril).