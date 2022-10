Ovarense Gavex continua em alta rotação

Equipa vareira ‘mete a quinta’, bate o Esgueira e permanece imbatível na Liga Betclic.

A Ovarense Gavex não sabe o que é perder na Liga Betclic, tendo completado, este sábado, uma mão cheia de triunfos ao derrotar o Esgueira por 94-84 na Arena de Ovar. O dérbi regional foi um duro desafio para o líder do campeonato de basquetebol.

Ao intervalo, o marcador assinalava uma curta vantagem (41-39) para a equipa da casa, que voltou mais forte do balneário e alargou a diferença com uma grande terceira parte (33-18).

No capítulo individual, os adeptos viram mais uma grande exibição do norte-americano Jacoby Armstrong, que registou 27 pontos, quatro rebotes e dois roubos, e do seu compatriota Jordan Robertson, com 21 pontos, cinco assistências, três rebotes e dois roubos. Miguel Monteiro foi o destaque do Esgueira, com 21 pontos e seis assistências.

Nos outros jogos da jornada, destaca-se a vitória do FC Porto com a UD Oliveirense, além do triunfo do Benfica frente ao Sangalhos. Os dois ‘grandes’ são, ao lado da Ovarense, os únicos 100% na Liga Betclic.