Ovarense já conhece castigo referente à partida com o União de Lamas

Na sequência do jogo entre a AD Ovarense e União de Lamas da penúltima jornada do Campeonato Sabseg de 2022-23, que não terminou devido à invasão de campo de um adepto, o clube da casa foi castigado com um jogo à porta fechada e a interdição do seu estádio por duas partidas.

O Conselho de Disciplina da Associação de Futebol de Aveiro (AFA) puniu a Ovarense com um jogo à porta fechada e a interdição do Estádio Marques da Silva, em Ovar, por duas partidas, além de uma multa de 750 euros, pelo episódio ocorrido no dia 21 de março, a contar para a 13.ª jornada da fase de subida da Divisão de Elite.

