Ovarense Nakedi destrói defesa do Esmoriz

Continua a máquina goleadora da Ovarense a carburar. A vítima desta feita foi o SC Esmoriz, que não conseguiu beneficiar do fator casa: derrota por 0-3.

Logo aos 3’, o sul-africano, titular pela primeira vez, tratou de dar boas dores de cabeça a Cajó: recuperação de bola alta, Nakedi tira dois opositores da frente e dispara em arco de fora de área. A segunda parte começou igual à primeira: aos 49’, Nakedi fixa dois opositores, entrega em Martelo que cruza para Semedo encostar à boca da baliza. Três minutos depois, nova recuperação de bola alta, Nakedi foge à marcação dos centrais do Esmoriz e, no cara a cara com o guardião, atirou rasteiro de pé esquerdo para o fundo da baliza.