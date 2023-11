Ovarense reanima as tropas

No último jogo do dia a contar para a Liga Betclic Masculina, a Ovarense venceu na receção ao Esgueira na Arena de Ovar por 75-71.

A equipa da casa entrou melhor, mas a reação por parte dos visitantes não demorou a chegar, com a formação de Esgueira a assumir a dianteira e a controlar a maior parte dos dois primeiros períodos. Contudo, o emblema de Ovar começou a crescer com o decorrer do segundo quarto e ao intervalo já vencia. A toada não mudou após o intervalo, com os comandados de João Tiago Silva a controlarem as investidas adversárias até final.

Destaque para Omoefay Odigie que conquistou 20 ressaltos (38% do total da equipa), aos quais juntou 15 pontos, duas assistências e um desarme de lançamento.