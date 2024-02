Ovarense recupera e triunfa

No encerramento da quarta ronda da fase de grupos da Taça Hugo dos Santos, a Ovarense bateu a AD Galomar por 80-76

Num jogo entre equipas em igualdade pontual no grupo A, a Ovarense teve pela frente um adversário incómodo e que liderou o marcador durante a maior parte do tempo. Um parcial de 22-10, nos derradeiros 10 minutos, determinou o triunfo vareiro, alicerçado numa dezena de triplos, 47 ressaltos e 19 assistências.

Individualmente, Jeremiah Bailey (16 pontos, 6/7 de dois pontos, 20 ressaltos, 1 assistência, 1 roubo de bola, 1 desarme) realizou uma excelente exibição na Ovarense, sendo secundado por Jalen Jenkins (13 pontos, 6/8 de lance livre, 3 ressaltos, 2 assistências) e Nuno Morais (10 pontos, 4/5 de lance livre, 3 assistências, 1 ressalto).

Já o Galomar converteu 17 dos seus 21 lances livres, roubou a bola em nove ocasiões e contou com as prestações de Johhn Gettings (19pts, 4/8 2P, 9res, 2ast, 1rb), Alonzo Sule (12pts, 7res, 1dl), Temple Jr (11pts, 4/5 LL, 1res, 1ast, 2rb, 1dl), Danjel Purifoy (10pts, 6/6 LL, 7res, 1ast) e Pedro Oliveira (10pts, 3/6 2P, 2res, 2rb).