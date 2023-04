Ovarense segura 5º lugar e há dérbi regional nos playoffs

A Ovarense garantiu o quinto lugar da fase regular da Liga BetClic, ao receber e vencer o Lusitânia por 72-67. Após um 1º período em que os açorianos terminaram com 4 pontos de vantagem, a partir do 2º quarto os ovarenses começaram a controlar as operações e, depois de estarem a perder por 18-21, nunca mais voltaram a estar em desvantagem ao longo do encontro.

A equipa de Ovar voltou às vitórias após 4 derrotas seguidas – o último triunfo tinha sido precisamente contra o Lusitânia – e já sabe que vai defrontar a Oliveirense nos playoffs de apuramento de campeão, mesmo faltando ainda duas rondas por disputar.

Na equipa da casa, destaque para as prestações de Render Woods (14 pontos, 7 ressaltos, 3/3 da linha de três pontos) e Isaiah Johnson (13 pontos, 5 assistências). O MVP do jogo acabou por ser Trey Moses com 25 pontos, 8 ressaltos e 8 assistências, mas tal não foi suficiente para o Lusitânia averbar a primeira vitória na segunda fase da competição.