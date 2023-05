Ovarense surpreende Oliveirense e marca encontro com Benfica nas ‘meias’

A Ovarense está nas meias-finais da Liga Betclic depois de vencer a Oliveirense por 58-57 na ‘negra’, disputada em Oliveira de Azeméis.

A equipa alvinegra entrou a todo o gás e desde cedo mostrou vontade de seguir em frente ao terminar os primeiros dez minutos com uma parcial de 21-12.

Com as bancadas do Pavilhão Dr. Salvador Machado praticamente cheias, a Oliveirense começou a responder no segundo período e reduziu, ainda que ligeiramente, a distância. Concluídos os primeiros 20 minutos da contenda, o marcador assinalava 34-27.

O terceiro período manteve a mesma toada, com o emblema de Oliveira de Azeméis a aproximar-se cada vez mais, mas com os comandados de João Tiago Silva a manterem a liderança. A emoção continuou até final, quando a formação liderada por João Figueiredo passou para a frente do marcador fruto de um parcial de 10-0 a abrir o último período.

Os minutos finais foram marcados por igualdades sucessivas e trocas de liderança, levando ao êxtase os adeptos de ambas as formações. Quando todos antecipavam o prolongamento devido à igualdade a 57 com que se entraram para os últimos seis segundos, Max Kouguere cometeu falta sobre Brandon Peel e levou o norte-americano para a linha de lance livre, onde converteu o primeiro dos lançamentos, suficiente para assegura o triunfo e apuramento.

Isaiah Johnson (16 pontos, 5 ressaltos, 3 assistências, 6 roubos de bola) e Jordan Robertson (13 pontos, 5 ressaltos, 1 assistência, 1 desarme de lançamento) lideraram os ovarenses. Darius Carter (18 pontos, 7 ressaltos) e Max Kouguere (11 pontos, 3 ressaltos) comandaram a equipa de Oliveira de Azeméis.

A formação da Ovarense tem assim encontro marcado com o SL Benfica na próxima eliminatória da prova. O jogo 1 é já no dia 22 de maio, no Pavilhão da Luz, em Lisboa.

Créditos da fotografia: Federação Portuguesa de Basquetebol