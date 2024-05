Ovarense tem encontro marcado com leões

A Ovarense recebeu e bateu a AD Galomar, da Madeira, por 89-76.

Foi o último jogo da fase regular da Liga Betclic Masculina, com o FC Porto a assegurar a liderança. Além dos azuis e brancos, por esta ordem, Benfica, Oliveirense, Sporting, Ovarense, Póvoa, Vitória SC e Imortal também estarão nos playoffs. O emparelhamento dita assim um duelo entre Sporting e Ovarense, com a equipa verde e branca a beneficiar do fator casa a 10 de maio. Dia 13 a Ovarense joga em casa.

Já na luta pela manutenção, o Esgueira e a Galomar garantiram continuidade na prova, ao passo que o Portimonense acompanha o Lusitânia na descida à Proliga.

A formação madeirense, envolvida na luta pela manutenção, superiorizou-se no primeiro tempo e chegou ao intervalo com uma vantagem de cinco pontos (39-44). No regresso dos balneários deu-se a reação vareira, que com parciais de 25-17 e 25-15 assegurou o triunfo.

A Ovarense alcançou 61% de eficiência (21/34) nos lançamentos de dois pontos, 12 triplos, 39 ressaltos e 24 assistências, tendo Jeremiah Bailey (23 pontos e 15 ressaltos) como grande figura.

No Galomar, sinal mais para sete roubos de bola e para os 20 pontos de John Gettings.