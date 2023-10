Ovarense teve de suar para vencer nos Açores

A última partida do dia colocou frente a frente Lusitânia e Ovarense no Pavilhão Municipal de Angra do Heroísmo, com vitória dos vareiros por 82-85.

Um encontro com duas partes distintas, a equipa da casa controlou os ritmos do jogo durante os dois primeiros quartos, chegando a vencer por 10 pontos a poucos minutos do intervalo. Contudo, o descanso fez bem aos comandados de João Tiago Silva, que iniciaram a recuperação no terceiro período e, com um parcial de 28-12, entrou para os dez minutos finais a vencer, 64-55. A emoção não abrandou nos derradeiros dez minutos, com as duas formações a trocarem igualdades e lideranças até aos instantes finais. A frieza do conjunto de Ovar acabou por ser decisiva para o desfecho ao permitir segurar e gerir o diferencial no marcador.

Apesar do maior acerto nos lançamentos, o Lusitânia pecou nas perdas de bola (19 contra 12). Na Ovarense, os 24 pontos a partir do banco fizeram a diferença. Omoefay Odigie brilhou na equipa de Ovar com um duplo-duplo de 30 pontos e 12 ressaltos.