Ovarense vence dérbi vareiro

O dérbi concelhio pendeu de novo para a Ovarense, e com o mesmo resultado do jogo da primeira volta: vitória por 3-0 no Marques da Silva e quarto lugar mantido.

O jogo mostrou, mais uma vez, as individualidades da Ovarense a resolver e Douglas cada vez mais a afirmar-se como box to box. Aos 31’, Everton respondeu de cabeça a um cruzamento muito bem medido por Gonçalo Semedo a explorar as costas da defesa esmorizense. O melhor que o Esmoriz conseguiu foi responder de bola parada.

Na segunda parte, Pedro Alves recuou o posicionamento de Nieto para equilibrar o meio-campo, mas foi a Ovarense de novo a marcar: aos 56’, de novo Everton a faturar: receção de costas para a baliza, rotação e remate de pé esquerdo a uma velocidade incomum num jogador de 40 anos. A melhor oportunidade para o Esmoriz foi desperdiçada de forma escandalosa por Ruben Martins: assistido pela esquerda, falhou de baliza aberta. Já em descompressão, João Pedro cruzou da direita e Bernardes desviou para a própria baliza.

Foto Arquivo