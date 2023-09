Ovarense vitoriosa no jogo de apresentação

A AD Ovarense, liderada por Cajó, venceu os sub-23 do Rio Ave por 2-1 no seu jogo de apresentação, onde não faltou música e comes e bebes.

A vitória pertenceu à turma da casa, no jogo de apresentação da Associação Desportiva Ovarense aos seus associados. Com a vitória por 2-1 frente aos sub-23 do Rio Ave os vareiros encerraram a pré-época e preparam-se para o primeiro jogo do campeonato Sabseg, a disputar no dia 10 de setembro, pelas 15h30, no Estádio do CD Estarreja.

O jogo, que decorreu no Estádio Marques da Silva, foi precedido da cerimónia de apresentação do plantel vareiro para a época 2023/2024 e no final da partida houve tempo para comes e bebes, música e animação, no parque Marques da Silva, onde a massa associativa pôde conviver.

