Ovarense volta a vencer CD Póvoa

Numa reedição do confronto da semana passada para a Taça Hugo dos Santos, a Ovarense voltou a vencer o CD Póvoa num duelo em que o equilíbrio foi a nota dominante.

A jogar em casa, os vareiros resistiram às investidas do conjunto treinado por José Ricardo Rodrigues e venceram por 95-93. Ao intervalo levavam uma vantagem de 8 pontos (51-42), que iam deixando escapar.

As duas equipas equivalerem-se em quase todos os parâmetros, desde percentagens de lançamento, turnovers ou faltas pessoais. A equipa de João Tiago Silva conseguiu um ligeiro ascendente nos ressaltos (37-31), assistências (25-19) e pontos vindos do banco (25-20). Já os poveiros obtiveram mais pontos na área pintada (34-40) e mais pontos na sequência de perdas de bola (12-17).

A dupla composta por Jalen Jenkins (23pts, 7res, 3ast, 1dl) e Xavier Smith (20pts, 5res, 4ast, 2rb, 1dl) carregou a formação de Ovar até ao triunfo, pese embora as excelentes exibições de Calvin Wishart (25pts, 3res, 5ast, 3rb), Onno Steger (22pts, 6res, 1ast) e Gonçalo Delgado (16pts, 3res, 2rb) do lado dos visitantes.

Na próxima ronda, a Ovarense defronta o Portimonense no Algarve.