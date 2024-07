Ovarsincro em destaque em Torres Novas

O Clube de Natação OvarSincro foi um dos grandes vencedores no Campeonato Nacional Open de Verão de Natação Artísitca que decorreu nas piscinas municipais Fernando Cunha, em Torres Novas, nos dias 13 e 14 de julho, conquistando dois títulos nacionais, cinco segundos lugares e dois terceiros lugares.

As atletas vareiras destacaram-se, conquistando várias posições de pódio. As exibições no acrobático, com Bea Gama, Matilde Gama, Carolina Leite, Ana Rita Ramos, Maria Oliveira, Inês Berlinchas, Mafalda Paula e Marta Valente e no Combi Infantil Nacional, com Beatriz Sousa, Inês Berlinchas, Mafalda Paula e Lara Romão, foram de ouro.

A turma vareira arrecadou ainda o segundo lugar em Equipa Livre Absoluta (Bea Gama, Matilde Gama, Carolina Leite, Ana Rita Ramos, Maria Oliveira, Inês Berlinchas e Mafalda Paula), Dueto Livre Infantil Nacional (Matilde Costa e Miriam Manarte/ Suplente Mariana Mendes), Dueto Livre Júnior (Inês Berlinchas e Mafalda Paula) e Dueto Livre Juvenil (Inês Berlinchas, Mafalda Paula/ Suplente Lara Romão) que conquistou o bronze no open.

Conquistaram o bronze Beatriz Sousa, Inês Berlinchas, Mafalda Paula e Lara Romão em Combi Juvenil.

Nas redes sociais, o clube deixou uma mensagem de apreço para todos os envolvidos nesta prova: “Queremos expressar a nossa profunda gratidão a todos os nossos patrocinadores pelo apoio constante ao longo de toda a época, aos pais e familiares das atletas, ao nosso dedicado corpo técnico e à direção do clube. O sucesso alcançado é o reflexo do esforço e dedicação de todos os envolvidos.”

Foto: Ovarsincro