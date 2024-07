Ovarsincro encerra época com brilho

Foi ao fim da tarde do passado sábado que arrancou a festa de encerramento da época da Ovarsincro, Clube de Natação Artística de Ovar que incluiu diversas atuações de grande beleza e muita graça, com os atletas do clube a mostrarem as habilidades desenvolvidas ao longo do ano.

Com provas dadas e diversos resultados desportivos de relevo alcançados ao longo do ano, a equipa mostrou o que de melhor tem perante pais e amigos que encheram as coloridas bancadas, entre eles, o presidente da Câmara Municipal de Ovar, Domingos Silva que também fez questão de marcar presença nesta ocasião especial.

Foto: Ovarsincro