Paços com quarta vitória consecutiva

Sendo um dos dois jogos do campeonato Sabseg disputados no sábado, a vitória do Paços de Brandão sobre o Fiães por 2-1permitiu que os brandoenses dormissem em segundo lugar na tabela classificativa.

O Paços de Brandão entrou muito bem no jogo, com uma primeira parte de bom nível, com o golo a surgir naturalmente por Rolas aos 23 minutos. Com um meio campo muito forte, a turma da casa construiu jogo e criou várias oportunidades de golo, mas foi perdulária na finalização. Em consequência o jogo chegou ao intervalo empatado a uma bola com o golo do Fiães alcançado aos 40 minutos de penálti convertido por Pedro Freitas.

Procurando maior eficácia na última parte do terreno de jogo, Tiago Leite efetuou várias alterações na segunda parte, que acabaram por dar frutos aos 80 minutos com o golo da vitória a chegar por Luccas Marques, que saiu do banco para resolver. O segundo golo valeu os três pontos e a subida ao segundo lugar à condição, já que o SC Espinho só no domingo recebeu o Canedo FC em sua casa.

Esta vitória permitiu aos brandoenses obter a melhor série de vitórias para o campeonato Sabseg (4 vitórias seguidas).