Paços de Brandão regressa às vitórias

Num jogo bastante disputado e equilibrado na etapa inicial. A ADN Regedoura jogou num bloco mais baixo e explorou o contra-ataque. O Paços de Brandão esteve com maior tempo de posse de bola e criou as melhores oportunidades de golo. O nulo ao intervalo até se ajustava.

Na etapa complementar, o Paços de Brandão inaugurou o marcador através de uma grande penalidade que deixou algumas dúvidas. Após o golo sofrido, a equipa do ADN Regedoura arriscou mais no ataque e tentou chegar ao empate. Os brandoenses estavam por cima e foi com alguma justiça que chegaram ao segundo golo.

Tigas bisou na partida e colocou justiça no marcador. O Paços de Brandão mantém a perseguição ao líder da I Divisão Distrital, o Relâmpago.