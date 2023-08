José Reis: “Temos de evoluir, mas o caminho está a ser conseguido.”

O Rolar Hóquei Clube de Lourosa (RHCL) tem crescido em número de atletas e resultados alcançados, destacando-se as três medalhas conquistadas no último campeonato nacional de patinagem artística. O seu presidente José Reis fala ao Jornal N do passado, presente e futuro do clube.

Qual é o historial do Rolar Hóquei Clube de Lourosa (RHCL)?

O Rolar de Lourosa tem uma vida grande. O clube foi criado em 2001, teve uma época de glória, em termos de patinagem de grupos entre 2007 e 2013, conquistando lugares prestigiantes a nível nacional e internacional, chegando a marcar presença num campeonato da Europa. A nossa atual selecionadora nacional de solo dance foi treinadora do Rolar nessa altura. A nível individual, o ponto mais alto foi em 2012 com Tiago Mota, que foi campeão nacional de patinagem livre na categoria de júnior. Dez anos depois, a Beatriz Fontes, no ano passado conseguiu a medalha de bronze no torneio nacional de solo dance (2ªdivisão), na categoria de cadetes. Este ano, em 2023, a nível individual a Adriana Reis ganhou no torneio de benjamins 3º Lugar em Patinagem Livre e 3º Lugar em Solo dance. A nossa atleta Gabriela Reis conquistou a Medalha de Bronze no Campeonato Nacional Solo Dance Infantis.

