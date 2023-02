Pedro Magalhães chega e já sobe ao pódio pela EV-Peraltafil

Pedro Magalhães é reforço da EV – Peraltafil para esta época e já sobe ao pódio com as cores da nova equipa, como ocorreu este fim-de-semana em Ílhavo.

Na deslocação a Ílhavo para participar no 1° Cross S. Salvador, Pedro Magalhães destacou-se com um fabuloso quinto lugar na geral, tendo subido ao segundo lugar do pódio no escalão sénior.

O jovem de 26 anos que veio para a EV – Peraltafil do Clube de Atletismo das Caldas de S. Jorge, onde continua a treinar, começou a correr com cerca de nove anos no ACR do Vale de Santa Maria da Feira, mudou-se para o Macieira de Sarnes, onde competiu com mais quatro irmãos, mas a idade e outros interesses levaram-no a abandonar o atletismo.

Há cerca de quatro anos, desafiado por um grupo de amigos e pelo seu irmão, Pedro Magalhães deixou de fumar e decidiu voltar a correr, o irmão falou-lhe do clube de Caldas de S. Jorge e foi aí que conheceu “o sr. Renato”. O atleta explica que com a pandemia, Renato Silva foi o seu companheiro de treinos pelas ruas de Romariz onde mora, mantendo-essa parceria até hoje.

Com o fim da pandemia o Clube de Atletismo de Caldas de S. Jorge recomeçou a sua atividade e Pedro Magalhães começou a treinar sob a orientação de Carlos Ferreira, começando “a levar as coisas mais certinhas” e a entrar sobretudo em provas de pista.

Entretanto, surgiram alguns convites que o atleta foi recusando, mas na ápoca passada a EV – Peraltafil lançou-lhe o desafio e decidiu aceitar. O corredor justifica: “a ideia é estar no mesmo clube com bons atletas e aprender mais com a sua experiência, para que possa melhorar”.

