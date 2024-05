Pequenos tigres em grande

No passado dia 1 de maio, o escalão Tigres (Tigres SS e Tigres TQ) da secção de natação do Sporting Clube de Espinho participou no III Torneio 1ª Braçada. Este foi um torneio organizado pela ANCNP – Associação de Natação Centro Norte de Portugal e realizado nas Piscinas Municipais de São João da Madeira. O Sporting Clube de Espinho esteve presente com 15 nadadores.

Em destaque estiveram os nadadores Ariana Martins, Francisco Oliveira, Inês Ambrósio, João Silva, Lourenço Maia, Luísa Oliveira, Pedro Gonçalves, Pedro Madureira e Tiago Costa, por terem alcançado pódios em provas individuais que participaram.

Competiram ainda: Ana Rita Sanfins, Maria Oliveira, Teresa Lima, António Tavares Rita Rua e Luana Santos.

Nas provas de estafetas de 4x25m estilos, as nadadoras Ana Rita Sanfins, Inês Ambrósio, Luísa Oliveira e Teresa Lima e os nadadores Lourenço Maia, João Silva, Pedro Gonçalves e Tiago Costa alcançaram o 1º lugar. Na mesma prova, os nadadores António Tavares, Francisco Oliveira, João Silva e Pedro Madureira classificaram-se em 3º lugar.

No final da competição foram alcançados 16 pódios (8 de ouro, 5 de prata e 3 de bronze) e 21 recordes pessoais.