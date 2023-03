A 15ª jornada do Campeonato Inatel (Série B) correu da melhor forma para o CCD Pigeirense, que bateu o Rêgo por 2-1 e aumentou a vantagem no topo da competição, graças aos outros resultados do fim de semana.

A equipa aproveitou o tropeço do vice-líder Reguenga Palhota, que perdeu com o terceiro classificado ADRA Visconde.

O CCD Pigeirense soma agora 36 pontos e está a oito dos rivais.