Presidente do Feirense celebra 105 anos de “um grande clube e instituição”

Por Daniel Pascoal

O presidente do Feirense, Rodrigo Nunes, falou com exclusividade ao Jornal N após a vitória frente ao Trofense, quando foi hasteada a bandeira em homenagem aos 105 anos do clube, junto do Monumento Feirense, ao lado de associados. “É a comemoração de um clube que ajudei a crescer. Chegar aos 105 anos com essa pujância é especial. O Feirense é um grande clube e instituição”.

Rodrigo Nunes realçou que “a tranquilidade ficou confirmada no futebol”, referindo-se a situação na Segunda Liga. “Gostávamos de ir mais além, mas alguns resultados menos positivos na viragem do ano não nos deixa sonhar demasiado com a subida”, frisou, sem esquecer as outras modalidades do clube.

“O Feirense mobiliza 1.120 atletas todos os dias para praticar desporto. No atletismo temos grandes perspetivas. No ciclismo queremos lutar pela Volta a Portugal. Também há a ginástica, natação, andebol. Todas as modalidades são importantes”. No último fim de semana, o Feirense sagrou-se campeão nacional feminino de Corta Mato Curto e conseguiu um terceiro lugar no Torneio Internacional Amigos de Sevilha, de Basebol.

Problemas entre clube e SAD

As últimas semanas ficaram marcadas por uma troca de comunicados pouco amistosos entre o Feirense e a SAD do clube, que acusou o presidente de impedir a utilização do autocarro da equipa principal. Rodrigo Nunes respondeu que acharam “um bode expiatório” para explicar “a péssima gestão que estão a fazer”.

A situação levou a que Fábio Espinho, um dos líderes do plantel, reagisse nas redes sociais. “Basta! Nós, equipa técnica e jogadores, apelamos à tranquilidade e ao respeito”.