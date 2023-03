Presidente explica polémica com a autarquia: “Ninguém pode brincar com o Espinho”

Na noite de quinta-feira, os sócios do Sporting Clube de Espinho votaram a acorrer em grande número ao Auditório da Junta de Freguesia de Espinho para ouvirem as explicações do seu presidente, Bernardo Gomes de Almeida, sobre a polémica em que se encontra envolvida a construção do Estádio Municipal e que levou a uma intervenção acalorada do presidente tigre na Assembleia Municipal da passada segunda-feira.

Mostrando total solidariedade com o seu presidente, os sócios querem que a direção tome medidas em defesa da honra e dos direitos do clube tigre.

Leia tudo sobre este caso na edição da próxima segunda-feira do Jornal N.